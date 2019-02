Após apagão, moradores fazem protesto em Manacapuru, no Amazonas

Manaus - Moradores de Manacapuru fizeram um protesto no fim da tarde desta quarta-feira (20), na entrada da cidade que fica distante 70 quilômetros de Manaus, por conta da falta de energia que atinge o município desde a última segunda-feira (18). Iranduba também está sem luz por conta de um curto-circuito no cabo subaquático de 69 kV que leva energia aos dois municípios.

Na última quinta-feira (14), vândalos tentaram furtar o referido cabo, no qual passou por manutenção e foi recuperado de forma provisória, já que os danos provocado pela tentativa de roubo do mesmo, trouxeram problemas não solucionáveis no curto prazo de tempo, devido à complexidade e a tecnologia embarcada nestes cabos, que são fabricados e encomendados de fora do país.

Após o ocorrido, equipes foram imediatamente a subestação Iranduba, na tentativa de solucionar a interrupção de energia no tempo possível. A solução emergencial foi colocar em funcionamento em ilha a usina termelétrica de Iranduba, a qual está fornecendo energia prioritariamente a órgãos que prestam serviços essenciais a população, como hospitais, delegacias e escolas.

Algumas localidades de Iranduba e Manacapuru ainda se encontram com interrupção de energia, com previsão para normalizar gradativamente até está quarta-feira (20), mas até a publicação desta matéria, a reportagem não obteve resposta da assessoria da Eletrobras Distribuição Amazonas se o fornecimento de energia foi restabelecido nos municípios.

A solução que trará confiabilidade no sistema levará em torno de 25 dias para ser finalizada. A Eletrobras Distribuição Amazonas conta com a compreensão de todos os nossos clientes e informamos que estamos trabalhando para a solução definitiva dos problemas causados por esta ação inescrupulosa de vândalos na nossa rede que atende estes municípios.

*Com informações da assessoria.

