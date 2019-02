Médico agressor de grávida em parto será investigado, diz CRM

Manaus - O médico flagrado agredindo uma grávida em trabalho de parto na Maternidade Balbina Mestrinho, em Manaus, será investigado por meio de processo administrativo, informou o Conselho Regional de Medicina (CRM) do Amazonas, ao EM TEMPO. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) seccional Amazonas cobrou nesta quarta-feira (20) providências sobre o caso.

Ainda conforme o CRM-AM, o processo administrativo é para apurar os fatos que envolvem o médico e ainda informou que todas as medidas necessárias serão tomadas em relação ao caso.

No documento assinado pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) seccional Amazonas, Marco Aurélio Choy e pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos (CDH) Epitácio da Silva Almeida, a instituição informou que apesar do caso ter ocorrido há nove meses, tomou conhecimento do fato na última terça-feira (19), e classificou o episódio como flagrante violação dos Direitos Humanos, nos artigos 23 e 27 do Código de Ética do Conselho Federal de Medicina (CFM) que trata da ausência de civilidade e desconsideração com a dignidade humana.

“Soubemos da existência desse vídeo na noite de ontem e estamos indignados com essa situação e enquanto guardiões da ordem pública e paz social, estamos requerendo providências imediatas”, afirmou Choy.

Choy destacou também que o caso configura uma clara violência obstetrícia, assunto amplamente discutido nas ações das comissões do Direito Médico da OAB-AM e também da Mulher Advogada.

Os ofícios foram endereçados à promotora Claudia Maria Raposo da Câmara Coêlho, titular da 54ª Promotoria de Justiça Especializada Direitos Humanos afetos da Saúde Pública e ao médico José Bernardes Sobrinho, presidente do CRM-AM.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Acampamento em gleba onde irmã Dorothy foi morta é incendiado no PA

Ministro manda soltar condenado pelo assassinato de Dorothy Stang

Dez anos após morte de Dorothy, assentados pedem mais presença do Poder Público