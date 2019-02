Moradores em protesto pedem melhorias no SPA da Zona Leste de Manaus

Manaus - Os moradores do bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus, protestaram na tarde desta quarta-feira (20), na Estrada do Aleixo, em frente ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Maternidade Chapot Prevost. O motivo da manifestação é a falta de infraestrutura na unidade hospitalar e de medicamento para atendimento dos pacientes que procuram o local.

Os manifestantes ainda pedem a saída da nova diretora da unidade. A Secretária de Saúde do Estado do Amazonas (Susam), foi procurada pela equipe do EM TEMPO, e em nota respondeu que o abastecimento de medicamentos e insumos já começou a ser normalizado pela Central de Medicamentos (CEMA) desde janeiro e, na medida em que produtos chegarem, vão sendo encaminhados para as unidades de saúde.

Ainda conforme a nota, em relação à infraestrutura do SPA da Colônia Antonio Aleixo, no último dia 13, a equipe de manutenção trabalhou no conserto do telhado do local. De acordo com a Susam, a atual gestão, que assumiu em janeiro deste ano, está em fase de planejamento para melhorias na estrutura de todas as unidades.

