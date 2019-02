Após 3 dias de apagão, energia é restabelecia em Iranduba e Manacapuru

Manaus - A Eletrobras Distribuição Amazonas informa que os serviços de manutenção realizados nos cabos subaquáticos de 69 kV, que liga Manaus as cidades de Iranduba e Manacapuru foi normalizado nesta quarta-feira (20), às 19h32 e 19:40h respectivamentes. O referido cabo sofreu ação de vandalismo e foi furtado uma parte do mesmo na última quinta-feira (14), gerando imensos transtornos as cidades citadas com interrupções de energia.

No dia 15 os cabos subaquáticos foram recuperados porém, de forma provisória, já que os danos provocados por roubo dos cabos trouxeram problemas não solucionáveis no curto prazo de tempo devido à complexidade e a tecnologia embarcada nestes cabos, que são fabricados e encomendados de fora do país.

Na noite da última segunda-feira (18), ocorreu um curto-circuito nos cabos subaquáticos, provocando novamente interrupção de energia em Iranduba e Manacapuru.

Após o ocorrido, no dia 19, foi montado um canteiro de obras no local afetado em Iranduba, localizada à margem do Rio Negro e Ponte Jornalista Phelippe Daou, onde foi mobilizado cerca de 70 profissionais envolvidos diretamente. Foram instalados novas estruturas com a construção de um novo vão de rede com condutores de alumínio e retirado cerca de 60 metros de cabos subaquático danificado a de forma a não ter emendas entre as conexões, viabilizando o restabelecimento do sistema. Após a instalação das três muflas, o alimentador que fornece energia aos dois municípios foi restabelecido, normalizando por completo o fornecimento de energia nas cidades afetadas.

Informamos também que paralelamente a solução estruturante que estava sendo executada, como solução paliativa enquanto as equipes realizavam a manutenção necessária nos cabos elétricos, foi colocar a usina termelétrica de Iranduba em modo ilha a qual forneceu energia prioritariamente a órgãos que prestam serviços essenciais a população, como hospitais, delegacias e escolas.

A Distribuidora agradece a compreensão de todos os nossos clientes, e que entende todos os transtornos causados pelo ato de vandalismo. Reforçamos que trabalhamos para a solução definitiva dos problemas causados por esta ação inescrupulosa de vândalos na nossa rede que atende estes municípios.

A Eletrobras Distribuição Amazonas reitera o seu compromisso com a população do Estado do Amazonas em oferecer energia segura e de qualidade, contribuindo para o bem estar de seus clientes e o desenvolvimento econômico da região.

*Com informações da assessoria.

