Pacientes que usam bolsa de colostomia protestam em frente à Susam

Manaus - Pacientes que fazem uso de bolsa de colostomia realizaram uma manifestação, nesta quinta-feira (21), em frente à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul. Eles temem que o Governo do Estado do Amazonas, nos próximos meses, entregue bolsas inferiores a que eles usam atualmente.

De acordo com o presidente da Associação dos Ostomizados do Amazonas (Assoam), Mauro Pereira, os pacientes, neste mês, receberam apenas duas bolsas de colostomia. Agora, eles temem que o governo entregue um material inferior ao que eles usam.

"Os problemas iniciaram após uma ordem judicial que veio do Ministério Público do Estado (MPE), que fez uma recomendação à Susam, que quebrava uma portaria que tínhamos desde 2005, e essa portaria nos dava direito a bolsas de qualidade", disse.

Conforme o presidente, o Secretário do órgão ouviu os pacientes e garantiu que procurará a Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE), ainda hoje. Em seguida, passará informações do que foi acordado durante reunião para os manifestantes.

Dona Sebastiana Tavares, que faz o uso do material, contou ao Portal Em Tempo que a nova bolsa que a Susam quer entregar para eles não é um produto de qualidade.

“Quem é que vai querer ficar perto de uma pessoa que esteja cheirando mal. Eu acredito que ninguém, não é mesmo?", questiona a paciente. Ela acrescenta que o produto que os pacientes usam atualmente é de boa qualidade, mas teme que os próximos não tenham a mesma resistência.

