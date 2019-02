Igreja realizará ações em prol de refugiados venezuelanos no Amazonas

Manaus - Considerada uma denominação que faz um grande trabalho social no estado do Amazonas, a Igreja Assembléia de Deus (Ieadam) tem procurado a cada dia estar mais presente na vida das pessoas. Com isso, evangélicos estarão realizando uma grande ação solidária com os imigrantes e índios que vieram refugiados da Venezuela.

A ação acontece a partir desta sexta-feira (22), às 20h, no terminal rodoviário de Manaus, na avenida Djalma Batista, bairro Flores, Zona Centro-Sul, e deve continuar todas as sextas-feiras no local. É esperado aproximadamente 500 pessoas, dividas entre 50 a 70 famílias.

De acordo com pastor presidente da Ieadam, Jônatas Câmara, houve uma mobilização entre os pastores a estarem dando atenção aos refugiados. Ainda segundo o pastor, Deus tem falado fortemente ao coração dele que a igreja precisa realizar ações, não somente uma vez, mas outras vezes também.

"Ali, próximo a rodoviária temos observado que há muitos Venezuelanos e índios acampados que vieram refugiados. E muitos deles não têm conseguido empregos, moradia, não têm se alimentado direito. Então resolvemos mobilizar a igreja, a Rede Boas Novas, e isso será semanalmente", destacou.

Ações

Conforme o jornalista e pastor Israel Carvalho, será montado uma estrutura no local que contará com a participação do coral e da orquestra da igreja, além de distribuições de bíblias, folhetos de evangelismo, e ao final, serão entregues às famílias sopa e cestas básicas.

"Essa será a primeira ação. Nós já estivemos essa semana verificando tudo que eles precisam. Tem muita gente doente. Então estamos em busca de profissionais da área da saúde, como médicos, dentistas, psicólogos, dermatologistas e outros para participarem deste grande movimento".

Ainda segundo o pastor, outras ações devem contar com ajuda também de outras denominações religiosas e se for possível, contará com ajuda da prefeitura de Manaus e do governo do estado do Amazonas.

"O pastor Jônatas Câmara criou uma comissão e nós estamos o apoiando. Vale ressaltar que os alimentos vieram das inscrições dos jovens que participarão dos jogos assembleianos de futebol, agora em abril e maio. E isso nos deixa bastante felizes, pois eles atuam no esporte e no social".

As pessoas e os profissionais da área de saúde que desejarem participar do projeto promovido pela Assembléia de Deus podem entrar em contato com o pastor Israel Carvalho pelo número (92) 99405-4355.

Leia mais:

Países da América latina buscam soluções para migração venezuelana

Venezuela reajusta gasolina na fronteira com Colômbia

Imigrantes são suspeitos de 65% dos crimes em Pacaraima diz policia