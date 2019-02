MEC repassa R$ 1,93 milhão às instituições federais de ensino do AM

Manaus - O Ministério da Educação liberou, no último dia 18, o montante de R$ 1,93 milhão em recursos financeiros às instituições federais de ensino do Amazonas vinculadas à pasta. Os recursos serão aplicados na manutenção, custeio e pagamento de assistência estudantil, entre outros. Desse montante, R$ 717.304 foram repassados à Fundação Universidade do Amazonas e outros R$ 1.208.320 destinaram-se ao Instituto Federal do Amazonas.

No total, foram liberados R$ 132,71 milhões para instituições de todo o país. A maior parte dos valores, R$ 97,63 milhões, será repassada às universidades federais, incluindo repasses para hospitais universitários. Já a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica receberá R$ 34,64 milhões. O restante, R$ 440 mil, será repassado ao Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines), ao Instituto Benjamin Constant (IBC) e à Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj).

Este ano, o MEC autorizou o repasse de R$ 611,86 milhões para as instituições federais brasileiras vinculadas à pasta, incluindo o que foi destinado ao pagamento de despesas das universidades e institutos federais, do Instituto Nacional de Surdos, do Instituto Benjamin Constant e da Fundação Joaquim Nabuco. Somente para o estado do Amazonas, já foram repassados R$ 9,08 milhões ao longo do ano de 2019.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Fametro realiza vestibular nesta terça-feira, em Manaus

Faculdade abre processo seletivo para Mega Vestibular em Manaus