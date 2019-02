Ferramenteiro fica gravemente ferido em acidente na Constantino Nery

Manaus - Após avançar o sinal vermelho, um ferramenteiro de 45 anos ficou gravemente ferido durante um acidente de trânsito envolvendo uma moto e uma Kombi, na tarde deste sábado (23). A colisão, que ocorreu na avenida Constantino Nery, na Zona Centro-Oeste de Manaus, foi tão forte que a porta do carro foi arrancada.

A vítima estava desacordada e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com o pai do condutor da Kombi, que preferiu não se identificar, o ferramenteiro estava dirigindo no sentido centro/bairro e avançou o sinal. Em seguida, ele colidiu com o veículo que teve a porta arremessada ao chão.

"O sinal ficou vermelho para ele e, para nós que estávamos no sentido Alvorada, ficou verde. Então atravessamos, mas ele vinha em alta velocidade e sem capacete, provavelmente, não prestou atenção e aí colidiu com a gente", explicou o pai do condutor da Kombi.

Ainda conforme testemunhas, a moto ficou sobre a vítima, que estava bastante ferida. O braço dele quebrou devido ao choque da colisão.

O ferramenteiro foi atendido pelos paramédicos do Samu e encaminhado com urgência ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na alameda Cosme Ferreira, no Coroado, Zona Leste de Manaus.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) estavam no local e orientaram os motoristas que passavam pela via. A avenida ficou com as faixas interditadas durante o atendimento médico do ferramenteiro.

