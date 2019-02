ALERTA: Quatro mortes por H1N1 são registradas em uma semana no AM

Manaus - A rede de saúde do Amazonas está em alerta por conta do aumento das síndromes respiratórias agudas causadas por vírus, como o H1N1, da Influenza A. Conforme o Boletim Epidemiológico de Vigilância de Síndrome Gripal, em apenas uma semana, quatro mortes foram registradas no Estado por conta da doença.

Das quatro mortes, duas ocorreram em Manaus, uma em Manacapuru e uma em Parintins. Outros casos de mortes estão sob investigação e mais casos podem ser confirmados. Há também o registro de 104 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), das quais, 27 foram positivas para Influenza A (H1N1), em jovens e adultos, e 18 casos positivos para Vírus Sincicial Respiratório (VRS), em crianças menores de dois anos.

De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas (FVS-AM), o vírus H1N1 está circulando no Amazonas, o que levou a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) a reforçar as unidades com 49 mil capsulas de antiviral, além de definir os protocolos clínicos e manejos dos casos.

Em todos os casos, os pacientes procuraram o serviço de saúde tardiamente. O Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-FVS) confirmou na tarde da última sexta-feira (22/02) que o agente etiológico nos casos de óbito foi Influenza A, transmitida pelo H1N1.



Quem corre risco?

Na faixa de risco estão bebês, idosos, pessoas com doenças crônicas, grávidas, mulheres até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde, profissionais da educação, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade e profissionais do sistema prisional. A meta da campanha no ano passado era vacinar 90% desse público, mas algumas faixas – gestantes, menores de dois anos e profissionais de saúde – não atingiram a cobertura vacinal necessária. Foram vacinadas, durante a campanha, 810.093 pessoas com cobertura vacinal de 87,2%.

Período Sazonal

O período sazonal da gripe e das síndromes respiratórias agudas no Amazonas costuma acontecer no início do ano, com intensificação das chuvas. Conforme o boletim da FVS, começou a ser notificado, a partir da segunda semana de fevereiro um aumento de cerca de 50% no atendimento de casos de síndrome gripal na rede de urgência e emergência da Secretaria de Estado de Saúde (Susam).



Desde janeiro, quando começaram a aumentar os casos de internação por doenças respiratórias e gripes, a rede de atenção da capital vem sendo preparado para o enfrentamento de surto. Foram realizadas na FVS reuniões técnicas para alinhamento dos protocolos a serem seguidos para o atendimento prioritário dos pacientes com Síndrome Respiratória Grave nas unidades de urgência e emergência da rede pública e privada de Manaus, além de ações estabelecidas com a Secretaria Municipal de Saúde Manaus (Semsa) para a preparação da sua rede assistencial para o atendimento desses pacientes, inclusive com as Unidades Básicas de Saúde em horário estendido.

Sobre a influenza

Considerada uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, caracterizada por febre alta de início súbito, acompanhado por intensas dores musculares e articulares, dor de cabeça, dor de garganta e coriza.

*Com informações da assessoria