Motorista atropela e mata cavalo na avenida Torquato Tapajós em Manaus

Manaus - Um acidente de trânsito envolvendo um animal de grande porte assustou funcionários de um posto de combustíveis, situado na avenida Torquato Tapajós (sentido bairro/Centro), próximo à fábrica Dafra Motos, bairro Santo Etelvina, Zona Norte de Manaus. A colisão foi por volta das 3h da madrugada deste domingo (24).

Conforme testemunhas, o motorista de um carro modelo gol, de cor cinza e placas JWO-81**, que estava do outro lado da avenida (sentido BR-174), não conseguiu visualizar o animal na pista e o choque foi inevitável. O animal equino, uma égua (cavalo feminino), segundo os trabalhadores, após a colisão, ainda levantou, porém, caiu morto logo em seguida.

"O colega ouviu o barulho e foi ver o que era. O motorista estava meio desorientado e tinha levado uma pancada forte na cabeça", relatou um dos funcionários do posto. Segundo ele, o motorista não apresentava sinais de embriaguez ao volante.

Ainda conforme os funcionários do posto de combustíveis, o motorista do carro fez o retorno na via e estacionou o veículo no pátio do posto, onde justificou que buscaria atendimento médico por ter sofrido uma forte pancada na cabeça.

Nenhum funcionário do estabelecimento soube informar a identificação do condutor, que até as 11h da manhã deste domingo não havia retornado ao local para retirar o veículo.

Quanto a égua, testemunhas desconfiam que seja de uma propriedade próxima ao posto e tenha se soltado durante a madrugada. No entanto, o dono do animal também não apareceu até a manhã deste domingo.

Por volta de 9 horas, o animal foi retirado da via pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amazonas.

*Militar fala sobre acidente

Pela internet, um militar de 27 anos, que não quis se identificar, alega que conhecia o condutor do veículo que atropelou o animal. Segundo ele, as luzes de um outro veículo que trafegava no sentido oposto da via teriam irritado a égua, que tentou cruzar a via.

"Os faróis estavam fortes, e o trecho onde o acidente ocorreu é escuro. Isso espantou o animal, que correu para o outro sentido da via e acabou sendo atropelado. O motorista não estava embriagado, ele estava indo buscar mercadoria para trabalhar, pois vende peixe em uma feira", conta o informante que diz ter presenciado o acidente.

*Matéria atualizada às 14h30 com a versão do militar

