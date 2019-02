Após cãibra nas pernas, jovem desaparece em rio no Puraquequara

Manaus - Um rapaz, ainda sem nome e idade divulgados, desapareceu, na tarde deste domingo (24), no rio Negro, na altura do bairro Puraquequara, Zona Leste da capital. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), ele estava nadando junto com um amigo, mas acabou sentindo cãibra nas pernas e afundou na água.

Ainda conforme informações dos bombeiros, o amigo do desaparecido saiu imediatamente da água e entrou no sítio mais próximo do local para pedir ajuda. O CBMAM foi acionado pelo proprietário do sítio, e uma equipe foi enviada para o local.

Mais informações em instantes.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Paraquedistas erram pouso e caem em áreas comerciais de Manaus

Fio de alta tensão cai em rua e coloca em risco vida de pedestres