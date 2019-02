Susto na estrada: motorista e passageiros escapam da morte em Manaus

Informações da PM dizem que motorista e passageiros tiveram apenas leves escoriações | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem colidiu um veículo contra um barranco, na tarde deste domingo (24), no ramal do Brasileirinho, após voltar de um balneário, Zona Leste de Manaus. O caso aconteceu na altura da comunidade Santa Inês, e mais três pessoas, além dele, estavam no carro modelo Gol, de cor preta e placas não divulgadas.

De acordo com informações de policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), com exceção do motorista, todos tiveram leves escoriações na cabeça e no braço. Não há informações se o motorista estava embriagado ou não.

Os quatro foram socorridos conscientes pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste da capital.

Edição: Isac Sharlon

