Sindicato evita que vários ônibus sem cobrador circulem em Manaus

Manaus - Linhas de ônibus de quatro empresas de transporte de Manaus foram impedidas de trafegarem na manhã deste domingo (24) por estarem sem cobradores para atender. A inspeção foi feita pelo Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus (STTRM) nas garagens das empresas Vega, Líder, Expresso Coroado e Via Verde.

De acordo com o vice-presidente do sindicato, Josenildo Mossoró, não é possível que os ônibus da capital rodem apenas com motorista, sem cobrador. Segundo ele, a Lei Orgânica do Município de Manaus (Loman) não prevê que o motorista exerça dupla função e não há autorização da Prefeitura para tal.

"O motorista não pode e não vai fazer dupla função de dirigir e cobrar, tendo em vista que se o motorista cometer algum erro de telemetria ou der uma freada brusca, a empresa vai querer punir o trabalhador. Não dá para exercer dupla função, de cobrador e de motorista, principalmente nesse calor e nesse trânsito de Manaus, com rua estreita, cheia de buraco. Não dá", salientou.



Mossoró ressaltou que as empresas de ônibus devem ser notificadas nesta segunda-feira (25) a respeito da conduta.

O dirigente sindical ainda afirmou que o STTRM não deve fazer uma nova paralisação tendo a dupla função como reivindicação no momento.

"Nós queremos que o vereador Jaildo [dos Rodoviários (PCdoB)] notifique as empresas para que elas não voltem mais a fazer essa prática. Se elas voltarem, pode ser que a gente faça alguma paralisação para que isso acabe", salientou.

