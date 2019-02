Defesa de blogueira que arrancou lábio de mulher contesta prisão

A blogueira disse que mordeu a outra mulher no calor da discussão e não se deu conta do poder da mordida | Foto: divulgação





Manaus - A defesa da blogueira Samara da Silva Pinheiro, de 19 anos, suspeita de arrancar mais de 80% do lábio de uma mulher durante briga em Manaus, entrou com um pedido de contestação, nesta segunda-feira (25), para tentar barrar uma possível aprovação do pedido de prisão preventiva solicitada pela delegada Alynne Lima, titular do 16° Distrito Integrado de Polícia (DIP), que investiga o caso.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), o caso tramita na 5ª Vara Criminal e deverá ser analisado pela juíza Andrea Jane Silva de Medeiros. O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE) também deve analisar o caso.

A Polícia Civil do Amazonas informou, na manhã desta terça-feira (26), que a delegada solicitou à Justiça, na última sexta-feira (22), a prisão preventiva em nome da jovem de 19 anos com base no pressuposto da aplicação da lei penal, devido a jovem ter saído do Amazonas.

"A ordem judicial ainda não foi deferida pela Justiça e a delegada aguarda decisão", diz a PC.

Entenda o Caso

A briga entre a blogueira e a funcionária pública, Bianca Castro de Figueiredo, de 35 anos, aconteceu, no último dia 14 de fevereiro, dentro de um bar da zona Centro-Sul de Manaus. Durante a agressão, Samara arrancou mais da metade dos lábios da rival com uma mordida. O médico que atendeu a amazonense passou detalhes sobre a cirurgia para recompor a boca da vítima. Segundo Gustavo Cabrera, a mordida violenta é igual a provocada por ataques de cachorros.

A vítima passou por uma cirurgia de reconstituição dos lábios, que durou mais de 5 horas. O cirurgião plástico que realizou o procedimento, Gustavo Cabrera, disse que só viu dilaceração semelhante em ataques de cachorro.

“No caso dessa paciente específica, tivemos que usar a técnica de microcirurgia reconstrutiva, que é transportar o tecido de uma região do corpo para outra. No caso a gente pegou um músculo da parte interna da coxa e transplantamos para a face”, explicou

Segundo a delegada Alynne Lima, do 16° DIP, a blogueira poderá responder por lesão corporal grave. Em depoimento, a digital influencer disse ter sido ofendida pela outra, isso gerou a briga e terminou com a mordida que arrancou 80% dos lábios da vítima.

