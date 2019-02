Adutora rompe e afeta abastecimento de água em localidades de Manaus

O trânsito ficou bastante complicado na região | Foto: Divulgação/Manaustrans





Manaus - Uma adutora rompeu na manhã desta terça-feira (26) na avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. O local está sinalizado pelos agentes do Manaustrans e, segundo Águas de Manaus, a equipe está no local realizando o conserto. O trânsito ficou bastante complicado na região.

O conserto vai afetar o abastecimento para: Alvorada I, Condomínio Jardim Eucaliptos, Residencial Portugal, Conjunto Senador João Bosco, Condomínio Ouro Verde, Conjunto Canaã e Conjunto Duque de Caxias. A intervenção deve ser concluída por volta das 16h e o abastecimento normalizado a partir das 21h.

No começo da manhã, o trânsito estava bastante lento avenida Desembargador João Machado, sentido bairro-Centro, próximo avenida Cacilda Pedrosa. O rompimento começou às 5h. A orientação é que o condutor busque outras rotas.

