Prefeitura conscientiza bolsistas sobre o Programa Bolsa Idiomas

Manaus - A Prefeitura de Manaus iniciou nesta segunda-feira (25), o cronograma de palestras de integração para os novos bolsistas do Programa Bolsa Idiomas, coordenado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi). As reuniões acontecem até quinta-feira (28), na sede da Espi, na avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul.

Com o objetivo de esclarecer a legislação do Programa, apresentando aos novos beneficiários seus direitos e deveres, e a fim de evitar faltas que possam prejudicar e até resultar no desligamento do bolsista, a palestra acontece em dois horários, às 9h e às 14h.

O secretário da Semad, Lucas Bandiera, afirma que, neste momento, é fundamental que o bolsista participe do processo de integração, para que, durante todo o curso, ele possa realizar corretamente todas as suas obrigações junto ao Programa.

“Seguindo as orientações do prefeito Arthur Virgílio Neto, as ações da Espi/Semad estão sendo reforçadas, com foco em oportunizar ao bolsista total conhecimento a respeito das regras dos programas de inclusão socioeducacional da Prefeitura de Manaus”, frisa.

De acordo com a diretora-geral da Espi/Semad, Stela Cyrino, é imprescindível que o bolsista compareça em qualquer um dos dias ou horários de palestra.

“As reuniões foram previamente agendadas, porém, aquele que não puder se apresentar no dia e horário marcado pode escolher outra data, desde que seja até o dia 28 deste mês”, alerta.

Para a bolsista do curso de inglês Nathane Rocha, a palestra apresentou regras das quais ela ainda não tinha conhecimento.

“Eu não havia atentado à prestação de serviço [contrapartida] e nem sobre o prazo de dois anos fora do Programa em caso de desistência. Agora está tudo esclarecido”, afirma.

A última edição do processo seletivo do Programa Bolsa Idiomas, finalizada em janeiro deste ano, ofertou um total de 14.964 bolsas de 50%, 75% e 100% em cursos de inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, japonês e mandarim.

*Com informações da assessoria

