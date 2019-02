Corredores viários de Manaus recebem recapeamento

Manaus - Novos grandes corredores viários da cidade recebem obras de recapeamento asfáltico executadas pela Prefeitura de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). As ações vão beneficiar vias como a rua Barreirinha, no São Jose 2; Universal, na quarta etapa do Jorge Teixeira, Zona Leste; estrada da Floresta e Dona Otília, no Tarumã, Zona Oeste.

Os trabalhos contemplam a fresagem (retirada do asfalto antigo) e a aplicação de um novo revestimento asfáltico que irá proporcionar uma melhor trafegabilidade aos veículos. As obras, destaca o secretário municipal de Infraestrutura, Kelton Aguiar, estão sendo executadas em vias de fluxo viário intenso, especificamente, em áreas com grande circulação de veículos pesados.

“Não é um serviço paliativo, é um trabalho completo que abrange toda a extensão dessas ruas. Estamos retirando o asfalto antigo para que o novo seja aplicado e com isso tenha boa durabilidade e o nivelamento adequado. Essa é a determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, que nossas obras sejam duradouras”, destaca.

Entre as vias que estão no pacote de atendimento está a rua Dona Otília, na comunidade Campos Sales, bairro Tarumã. A via é importante corredor viário que interliga a avenida do Turismo até a Torquato Tapajós. “Só nesta via temos vários pontos comerciais e residências, além de unidade de saúde e circulação de linhas do transporte coletivo”, pontua Kelton.

Todos os dois quilômetros da rua receberão os trabalhos de fresagem na pista, aplicação da camada de regularização (Binder) e a camada final de asfalto. No total, aproximadamente 7 centímetros de nova pavimentação. Após os trabalhos de recapeamento, na sequência será feita a sinalização.

Trabalho semelhante está sendo feito na rua Barreirinha, no bairro São José 2. Mais de 1,8 quilômetros da via estão sendo recuperados.

Com a mesma celeridade, a Seminf trabalha na conclusão do recapeamento dos 13 quilômetros de via que dá acesso à Vivenda do Pontal, Vivenda Verde e Prainha, também no bairro do Tarumã. O serviço foi iniciado na ponte do Tarumã, seguiu pela estrada da Vivenda Verde e Prainha, que já foram totalmente concluídas, e agora se estende pela estrada da Vivenda do Pontal, por mais quatro quilômetros.

Trabalhos recentes

Outras vias, como a rua Cereiro e rua 4, do conjunto Vilar Câmara também receberam serviços de recapeamento em 1,5 quilômetros da via. A rua interliga a Colina do Aleixo à Grande Circular, na zona Leste. A rua Margarita, também conhecida como Uirapuru, no Cidade de Deus, na zona Norte também já recebeu ação neste ano, assim como a rua Natal, no bairro Adrianópolis, e a rua C, no Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul.

*Com informações da assessoria

