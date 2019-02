Quer participar do concurso de fantasias da SEC? Saiba como

O Concurso de Fantasias e Máscaras acontecerá no dia 3 de março, Domingo Gordo de Carnaval | Foto: Divulgação

Manaus - Interessados em participar do tradicional Concurso de Fantasias e Máscaras, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC), têm até às 14h desta quarta-feira (27) para efetuar inscrição. A competição, que acontecerá no dia 3 de março, no Salão Rio Solimões, premiará diversas categorias nas modalidades “Fantasias Adulto”, “Máscaras” e “Fantasias Infantil”.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio da entrega da ficha de inscrição – preenchida na íntegra e assinada pelo candidato ou representante legal –, acompanhada da documentação exigida no edital do concurso. A entrega deve ser feita no setor de Protocolo da SEC (avenida Sete de Setembro, 1.546, Centro, Zona Sul), em envelope lacrado, com a identificação “Edital de Credenciamento Público nº 01/2019 – Concurso de Fantasias e Máscara 2019”.



O edital do concurso está disponível no site editais.cultura.am.gov.br , onde também é possível conferir o regulamento completo, modelo da ficha de inscrição, anexos e demais documentos exigidos, além das premiações que serão concedidas.

Sobre as categorias

O Concurso de Fantasias Adulto contemplará seis categorias: Melhor Idade, Originalidade Feminina, Originalidade Masculina, Luxo Feminino, Luxo Masculino, Mestre-Sala e Porta-Bandeira. O de Máscaras contará com duas categorias: Originalidade e Luxo. Já o de Fantasias Infantil terá duas categorias: Originalidade e Luxo – subdivididas por faixa etária (3 a 5 anos; 6 a 8 anos; e 9 a 12 anos de idade).

O Concurso de Fantasias e Máscaras acontecerá no dia 3 de março, Domingo Gordo de Carnaval, no Salão Solimões, anexo ao Centro Cultural Palácio Rio Negro (avenida 7 de Setembro, 1546, Centro). Os desfiles infantis acontecerão das 15h às 17h30; e os das modalidades Fantasia Adulto e Máscaras, das 18h até 21h.

