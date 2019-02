Serviços essenciais na saúde e segurança serão mantidos no Carnaval

Cerca de 300 policiais civis reforçarão as atividades | Foto: Reprodução





Manaus - O governador do Amazonas, Wilson Lima, assinou decreto que declara ponto facultativo nos órgãos da administração estadual nos dias 4, 5 e 6 de março, período do Carnaval 2019. Os serviços essenciais nas áreas de saúde e segurança pública não serão afetados. O governo determinou, ainda, que a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) promova a compensação das horas normais de ensino, se houver necessidade.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Susam), todas as unidades de urgência e emergência, tanto na capital quanto no interior do estado funcionarão normalmente. O atendimento seguirá sem alterações nos Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) hospitais e prontos-socorros adultos e infantis e maternidades.

As unidades que atendem com consulta agendada (Centros de Atenção à Melhor Idade – CAIMIs, Centros de Atenção Integral à Criança - CAICs, Fundações de Saúde e policlínicas) retornam às atividades na quinta-feira (07/03).

Segurança pública – De acordo com o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), delegado George Gomes, cerca de 300 policiais civis reforçarão as atividades nas Centrais de Flagrante e Delegacias Especializadas em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) e em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), que durante o período de Carnaval funcionarão 24 horas.

A Delegacia Móvel ficará posicionada em frente à Delegacia Geral, durante os desfiles das escolas de samba dos Grupos Especial e de Acesso A, B e C, no Centro de Convenções de Manaus (Sambódromo).

São Centrais de Flagrante os 1º, 6º, 12º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs) que atendem as ocorrências das zonas sul, norte, centro-sul, leste e oeste, respectivamente.

Serviços – As unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) administradas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) retomam o atendimento na próxima quinta-feira (07/03).

