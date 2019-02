Prefeitura certifica 35 jovens e adultos para o mercado do trabalho

A capacitação teve carga horária de 20h, em que os alunos aprenderam sobre orientação na formulação de currículos | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus certificou nesta terça-feira (26), uma turma de 35 jovens e adultos que participaram da Oficina Direções para o Desenvolvimento Profissional. Eles estavam inseridos no Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas/Trabalho), administrado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

A solenidade de certificação aconteceu no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro do São José 3, local onde foram ministradas também as aulas teóricas.

“A prioridade do prefeito Arthur Virgílio Neto é levar oportunidade e motivação para essas famílias que carecem de devida orientação e encaminhamento ao mundo do trabalho. As oficinas levam conhecimentos de temáticas que são essenciais para o desenvolvimento profissional desses usuários em vulnerabilidade social e econômica”, ressaltou a secretária da Semasc, Conceição Sampaio.

A capacitação teve carga horária de 20h, em que os alunos aprenderam sobre orientação na formulação de currículos, enfrentamento dos desafios do mercado de trabalho, realização de escolha profissional, comportamento e assédio no trabalho e construção de um projeto de vida.

Programa

O programa Acessuas Trabalho do Governo Federal promove a sensibilização e identificação dos usuários, desenvolvendo habilidades pessoais e orientação sobre o mundo do trabalho e acesso a oportunidades profissionais, por meio da integração dos usuários da Política de Assistência Social.

“Essa é mais uma iniciativa do prefeito que faz parte de um conjunto de ações de articulação de políticas públicas e de mobilização, encaminhamento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a oportunidades afeitas ao trabalho e emprego”, disse Conceição Sampaio.

Encaminhamentos

Após concluir a oficina, os usuários são orientados a fazer sua inscrição na Plataforma Progredir, que é um plano de ações do governo federal para gerar emprego e renda e promover a autonomia das pessoas inscritas no Cadastro Único, acompanhando as oportunidades de qualificação e de emprego que tem nessa plataforma.

