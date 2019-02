Baleado na boca, delegado eleito deputado passa por nova cirurgia

Manaus - O delegado e agora deputado estadual Péricles Nascimento (PSL) se recupera de uma nova cirurgia de reparação de sequelas no rosto. O parlamentar foi atingido com um tiro no maxilar em outubro de 2017, durante uma operação da Polícia Civil, no conjunto Parque São Pedro, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com uma nota divulgada na página oficial de Péricles no Instagram, a cirurgia, realizada em um hospital de São Paulo, durou mais de quatro horas. Acordado e otimista, mas ainda sem poder falar, Péricles já está no quarto do hospital e deve permanecer sob observação por até 48 horas.

"No momento, ele agradece imensamente todas as orações direcionadas a ele e informa que logo que possível dará mais notícias", diz a nota. A assessoria de imprensa do parlamentar não soube dar maiores detalhes clínicos sobre a cirurgia, mas adiantou que Péricles se recupera bem e logo poderá voltar as suas funções.

O tiro

Antes de se eleger deputado estadual, Péricles comandava a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv). Durante uma operação no dia 8 de outubro de 2017, na rua Novo Paraíso, o delegado foi atingido no maxilar.

