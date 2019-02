Culinária portuguesa será servida em restaurante de escola do Senac-AM

O restaurante fica nas dependências do Centro de Turismo e Hospitalidade (CTH) do Senac AM | Foto: Divulgação

Manaus - O Restaurante Escola do Senac realizará nesta sexta-feira (1) o primeiro almoço temático do ano que exaltará a gastronomia portuguesa. Os pratos típicos de Portugal serão servidos a partir das 11h30. O valor do kg é de R$ 43,90.

O espaço é o local onde os alunos da instituição unem teoria e prática em atividades realizadas nas suas respectivas ocupações. Da cozinha ao atendimento, os profissionais são estimulados a aprimorarem suas técnicas e a aplicarem todo o conhecimento adquirido em sala.

O restaurante fica nas dependências do Centro de Turismo e Hospitalidade (CTH) do Senac AM, situado na rua Saldanha Marinho, n. 410, no Centro da cidade. Para conferir a lista completa dos cursos ofertados na unidade de ensino, acesse am.senac.br.

Veja os destaques do cardápio:

- Bife a portuguesa

- Bacalhau elegante

- Supremo recheado com linguiça

- Dobradinha portuguesa

- Lombo suíno a alentejano

- Frango na púcaro- Arroz branco

- Arroz de pato

- Feijão branco com legumes

- Punheta de bacalhau

- Ouriço de pirarucu

- Batata ao muro

- Legumes salteados

- Farofa de alho-Caldo verde

