Hapvida é finalista do Prêmio Consumidor Moderno 2019

A premiação, que acontece desde 2000 e está na sua 20ª edição | Foto: Divulgação

Manaus - O Hapvida, operadora de saúde que conta com cerca de 4 milhões clientes, é uma das finalistas do Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente 2019. A empresa participou do estudo promovido pelo Grupo Padrão, conduzido pelo Centro de Inteligência Padrão (CIP) em parceria com a OnYou, e está concorrendo na categoria Seguros e Planos de Saúde. Os vencedores serão revelados no dia 28 de maio, em São Paulo.

A premiação, que acontece desde 2000 e está na sua 20ª edição, tem como objetivo homenagear empresas e profissionais que têm compromisso em proporcionar qualidade no serviço aos clientes. Com metodologia própria, a avaliação possui três etapas que analisam as diferentes formas de relacionamento, além da estrutura de atendimento proporcionada pelas empresas.

“Estamos muito satisfeitos em sermos finalista de um prêmio que possui credibilidade e conta com o prestígio do setor de Saúde. O Hapvida investe constantemente na área de relacionamento com o cliente para proporcionar sempre o melhor atendimento possível. Essa é a nossa verdadeira missão”, alerta Candido Júnior, Vice-presidente Comercial e de Relacionamento do Hapvida.

Entre os diferenciais da empresa na área estão os serviços de monitoramento da operação em tempo real, plataforma tecnológica que envolve a integração por sistema de todas as suas unidades em tempo real, prontuário eletrônico, que possibilita ao médico ter acesso ao histórico do paciente e auxilia na precisão do diagnóstico, e a Medicina Preventiva, que acompanha a saúde dos clientes da infância à terceira idade. Além disso, o Hapvida foi a primeira operadora do setor a adotar a identificação biométrica de médicos e pacientes.

Hapvida

Com mais de 4 milhões de clientes, o Hapvida hoje se posiciona como uma das maiores operadoras de saúde do Brasil. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente, são mais de 21 mil colaboradores diretos envolvidos na operação de 26 hospitais, 76 clínicas médicas, 20 prontos atendimentos, 84 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial (Vida&Imagem) distribuídos em 11 estados onde a operadora atua com rede própria.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

6ª edição da Corrida da Mulher Amazônica será realizada em março

Ao som de axé, samba e boi-bumbá, Hapvida +1k acontece na Ponta Negra