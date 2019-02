Professor amazonense concorre a bolsa de estudos em programa americano

O Programa é uma iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos no Brasil, que oferece oportunidade para professores efetivos de inglês do ensino médio regular | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc-AM), divulgou, nesta semana, o resultado da etapa estadual do processo seletivo para o Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Língua Inglesa, denominado Fulbright DAI.

O Programa é uma iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos no Brasil, que oferece oportunidade para professores efetivos de inglês do ensino médio regular da rede pública realizarem curso de aperfeiçoamento de até cinco meses no país.

O classificado na etapa estadual no Amazonas foi o professor Tarcísio Moura de Souza, lotado na Escola Estadual Dom Gino Malvestio, localizada no município de Parintins. Ele contou que recebeu o resultado com muito entusiasmo, e que, para a próxima etapa, vai aprimorar mais o tema do pré-projeto, com foco no tema violência e drogas, problemas sociais nas escolas.

“Com esse tema, que vai agora para a etapa nacional, pretendo fazer uma troca de experiências em busca de casos semelhantes nos EUA. Intercâmbios são super importantes para conhecermos novas metodologias e maneiras de aplicá-las em sala de aula para ajudar os alunos com contribuições efetivas para superação de conflitos desta natureza”, explicou.Tarcísio informou que apresentará seu projeto até o dia 11 de março para a fase nacional. com aprimoramentos visando alcançar a classificação nacional e representar o Amazonas e o Brasil no Programa.

O Fulbright DAI é realizado em uma universidade americana e possui duração de um semestre acadêmico em uma instituição de ensino superior americana e incluem aulas e treinamento intensivo em metodologias de ensino, planejamento de aula, estratégias de ensino, liderança, e também no uso de tecnologias em educação.

As atividades nos Estados Unidos acontecerão de janeiro a maio de 2020 e incluirão também estágio supervisionado em escola de ensino médio para que os participantes do programa tenham a oportunidade de interagir e praticar seus novos conhecimentos com colegas de profissão e alunos no próprio país.

