Após curto-circuito, casa pega fogo na Zona Norte de Manaus

Manaus - Com perda parcial e sem vítimas, uma casa localizada na rua 17, da comunidade Vale do Sinai, Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, pegou fogo na tarde desta quarta-feira (27), por volta das 16h40. Os bombeiros foram acionados para a ocorrência e combateram as chamas até o início da noite.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), um curto-circuito teria provocado o incêndio que atingiu parte da casa, que era composta por estruturas de madeira e alvenaria. A parte de madeira foi a mais atingida pelo fogo.

Ainda conforme os bombeiros, mais de mil litros de água foram usadas no combate às chamas. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência. Houve perda total de aparelhos, como geladeira, televisor e mobílias em geral. Os bombeiros explicaram que a parte da estrutura de madeira existia uma quitinete.

