Estudantes da UniNorte promovem ação de conscientização sobre IST/AIDS

Manaus - Estudantes da UniNorte, em parceria com a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), promovem nesta quarta-feira (27) o “Carnaval com Responsabilidade”. O objetivo é conscientizar e orientar a população sobre as infecções sexualmente transmissíveis.

Os alunos irão percorrer os corredores do Manaus Plaza Shopping, das 14h às 17h, entregando panfletos informativos, preservativos e tirando dúvidas da população sobre doenças como HIV, Sífilis e Hepatites Virais.

Ao todo, participam da ação cerca de 50 estudantes dos cursos de Farmácia e Biomedicina da UniNorte. Durante a ação serão distribuídos 300 preservativos.

