Em nota o MEC ressaltou que o comunicado enviado às escolas é um pedido de cumprimento voluntário, mas a execução do hino é obrigatória desde 2009 | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - A determinação do Ministério da Educação (MEC) para todas as escolas tocarem o hino nacional, lerem uma carta do ministro Ricardo Vélez, encerrando com o slogan da campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PSL) gerou discussões sobre patriotismo e oportunismo no Amazonas. O MEC pediu ainda que o momento seja filmado e o arquivo de vídeo.

O hino nacional é um símbolo de patriotismo, mas o pedido do MEC para as escolas do país executarem a música, de Francisco Manuel da Silva sobre os versos de Joaquim Osório duque Estrada, seguida da leitura de uma carta do ministro com o slogan da campanha do presidente Jair Bolsonaro: "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos" gerou debates.

Em nota, o MEC ressaltou que o comunicado enviado às escolas é um pedido de cumprimento voluntário, mas a execução do hino é obrigatória desde 2009.

Em menos de 24 horas do enviou do e-mail para as escolas de todo o país, o ministério da educação revisou a carta e tirou o slogan da campanha do presidente Jair Bolsonaro, mesmo assim a iniciativa do MEC foi alvo de críticas por educadores.

A Secretaria de Educação do Estado do Amazonas (Seduc-AM) disse que não irá direcionar as escolas a gravarem os vídeos em caráter obrigatório. E ainda ressalta, que não é contrária à manifestação cívica voluntária, desde que não fira a autonomia dos gestores das escolas.

Já a Secretaria Municipal de Educação (Semed) seguiu o mesmo rumo e completou: "Esta ação é uma interferência indevida e despropositada dos rumos que nossa educação municipal segue e que Manaus não a adotará", informou em nota.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Leia mais:

MPF pede explicação a ministro da Educação sobre carta para escolas

Em carta enviada a escolas, MEC pede execução do Hino Nacional

Grupo de Lima defende eleições na Venezuela e rejeita intervenção