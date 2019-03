O agente de trânsito poderá identificar embriaguez caso seja constatada a alteração da capacidade psicomotora | Foto: Divulgação

Manaus - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) irá reforçar a fiscalização no período carnavalesco. Um quantitativo de mais de 70 agentes de trânsito atuará em todas as zonas da cidade e intensificará a fiscalização nas redondezas dos principais blocos e bandas, além do entorno do Sambódromo, onde ocorrerá o Desfile das Escolas de Samba, nos dias 1º e 2 de março. Todo o condutor que for abordado em uma blitz do órgão será convidado a fazer o teste de alcoolemia.

As operações durante a semana do carnaval ocorrerão a partir desta quinta-feira (28), seguindo até a madrugada da quarta-feira (6). O diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, ressalta que o objetivo da fiscalização é proporcionar um trânsito seguro, com menos acidentes e vítimas fatais.

“As fiscalizações ocorrerão em todas as zonas da cidade, obviamente, priorizando o entorno das principais bandas e também no carnaval oficial, no Sambódromo, durante o desfile das escolas de samba. Queremos contar também com a colaboração da população para que contribua para um trânsito mais seguro, com menos vítimas e menos acidentes”, ressaltou Sá.

A fiscalização ocorrerá por meio do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) em parceria com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTRan). Desde o início do mês de fevereiro, 2.375 pessoas foram abordadas durante as 16 ações de fiscalização realizadas pelo órgão. No último final de semana foram 323 testes de alcoolemia.

Penalidades

Além da infração gravíssima, no valor de R$2.934,70, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece outras punições para motoristas flagrados dirigindo sob o efeito de álcool. O condutor também terá a Carteira Nacional de Habilitação Recolhida (CNH) recolhida e o direito de dirigir será suspenso por 12 meses. O condutor que se recusar a fazer o teste sofre as mesmas penalidades do motorista que fizer o teste.

O agente de trânsito também poderá identificar embriaguez caso seja constatada a alteração da capacidade psicomotora (desorientação, hálito, sonolência, cambalear), além de imagem, vídeo ou testemunho de outros agentes. O motorista que for flagrado nas mesmas condições dentro de um ano a multa será dobrada para R$ 5.869,40, além de ter a CNH cassada.

