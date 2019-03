Manaus - Com a situação de emergência na área da saúde do Amazonas,em razão do aumento súbito dos casos de doenças respiratórias e internações por Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) , várias pessoas iniciaram uma corrida em busca da vacina contra o vírus H1N1. A reportagem percorreu nessa quinta-feira (28) em três postos de saúdes da cidade, localizados na zona Oeste de Manaus, e constatou pessoas buscando por vacinação.

Demanda grande

A falta de vacinas trouxe descontentamento para a gestante Luana da Silva, 27 anos. “É ruim ficar nessa expectativa sabendo que há um surto. Hoje mesmo soube que uma pessoa pode ter morrido de H1N1. Não quero correr riscos, estou no 3ª mês de gestação”, diz.

Doméstica Arlene de Lima, 52 | Foto: Ítala Lima

Após sua filha ter ficado muito gripada, a doméstica Arlene de Lima, 52, foi atrás da imunização para toda a família. “Não quero que a minha família corra esse risco de pegar esse vírus perigoso”, comenta a senhora. “Como ainda não disponibilizaram essa vacina eu estou tomando os devidos cuidados, tomo vitamina C todos os dias, quando vou de ônibus ao meu trabalho eu lavo as mãos sempre”.

Dona de casa Milena Costa, 24 | Foto: Ítala Lima

A dona de casa Milena Costa, 24, também está gestante e conta que está muito apreensiva com o surto em Manaus. “Eu vim ontem em busca dessas vacinas, mas eles falaram que só irão tê-las talvez no final do mês de março. Eu fico bastante preocupada com isso. As gestantes fazem parte desse grupo de risco que é propenso a pegar o vírus”.

Pedreiro Nilton Santos, 64 | Foto: Ítala Lima

O pedreiro Nilton Santos, 64, conta que todos os dias pega ônibus e está bastante aflito com o perigo em pegar o vírus. Ele veio ao Centro de Saúde Santo Antônio para tratar outros problemas e já queria aproveitar a oportunidade para tomar a vacina. “Para não ter que dar várias viagens eu já queria tomar logo a vacina, mas ainda não está disponível”.



Francisca da Silva, 48, é auxiliar de escola e tem bastante medo de pegar ou transmitir vírus para alguma criança. “Eu vejo várias crianças nesse período espirrando e tossindo. Fico com medo, mas preciso ter muito cuidado em lavar as mãos e ingerir bastante água. Vim aqui no posto e queria tomar logo a vacina, mas ainda não tem”.

Francisca da Silva, 48, auxiliar de escola | Foto: Ítala Lima

A farmacêutica que não quis se identificar, disse estar insatisfeita por ainda não ter vacinas para pelo menos as gestantes e crianças. E ainda reclama sobre a o atendimento nas Unidades Básica de Saúde (UBS). “Hoje é primeira vez que sai de casa com meu bebê, mas estou preocupadíssima, só vim porque ele precisa ter seus cuidados básicos de saúde aqui, mas acho que o atendimento precisa ser melhorado. Eles atendem muito mal as pessoas aqui no setor administrativo. Já com os médicos e enfermeiros eu não tive problema", diz.

Previsão de vacinação

Em reunião em Brasília, ficou acertado que a campanha de vacinação contra a Influenza A será antecipada para a segunda quinzena de março, embora estivesse programada para abril. Além disso, o número de doses destinadas ao Amazonas deve aumentar.

“Nós tínhamos a previsão de receber 1 milhão e 200 mil doses de vacina. O ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, já pediu para que esse número aumente para que possamos vacinar as pessoas que estão no grupo de risco: idosos, crianças, grávidas e pessoas com a alguma doença crônica”, afirmou o governador Wilson Lima.

Até o momento foram identificadas 12 mortes pelo vírus Influenza A (H1N1), oito foram em Manaus, duas Manacapuru, uma em Parintins e uma Itacoatiara. Outros dois óbitos foram confirmados por Vírus Sincicial Respiratório, ambos na capital.

Por que o surto do H1N1 voltou?

“Os vírus respiratórios normalmente coincidem com o período chuvoso. Eles aumentam e são diversos. Os vírus que causam gripe têm sintomas mais graves e são os vírus de influenza A,B, C e D, o vírus sincicial, metapneumovírus e coronavírus. Os outros vírus causam resfriados com formas mais brandas. Normalmente eles afloram nesse período do ano quando aumentam as chuvas, as pessoas se aglomeram e com isso a transmissão é mais fácil”, explica a diretora-presidente da FVS, Rosemary Costa.

Sintomas

A Influenza é considerada uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, caracterizada por febre alta de início súbito, acompanhado por intensas dores musculares e articulares, dor de cabeça, dor de garganta e coriza. Os sintomas podem evoluir para falta de ar e outras complicações respiratórias. As pessoas que possuem algum fator de risco para complicações ou alguma imunodeficiência - possuem um risco maior e podem apresentar complicações respiratórias associadas à infecção viral.

A gripe é transmitida pessoa a pessoa, ao falar, tossir, espirrar, principalmente, e pelas mãos que transmitem o vírus por contato direto ou contaminando superfície e objetos.

Sala Municipal de Situação de Vigilância em Saúde

A Sala Municipal de Situação de Vigilância em Saúde, instalada no mês de março de 2018 para monitorar os casos de sarampo em Manaus, vai englobar o acompanhamento dos casos confirmados e suspeitos de Influenza A (H1N1).

O objetivo da Sala de Situação é disponibilizar informações para subsidiar a tomada de decisão dos gestores na elaboração das medidas de controle, como a investigação epidemiológica e manejo clínico dos casos, buscando interromper a transmissão da doença entre a população, além de elaborar e liberar informes e boletins epidemiológicos para divulgar, junto à população, informações atualizadas sobre os casos registrados.

A Sala de Situação é composta por representantes da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Secretaria de Estado da Saúde (Susam) e a Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD).

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, como ocorreu no caso do surto de sarampo, a Sala de Situação servirá como um instrumento para reunir as informações sobre o cenário geral da situação dos casos de Influenza A, fortalecendo o trabalho de intervenção em tempo oportuno para evitar o agravamento de casos e reduzir o risco de morte para o paciente.

“Diante do panorama atual de casos de Influenza no estado do Amazonas, a Sala Municipal de Situação em Vigilância em Saúde amplia a sua atuação e fortalece as suas ações de resposta rápida para o monitoramento dos casos de Influenza por H1N1, atuando na coordenação e execução das ações no âmbito da Vigilância Epidemiológica e na rede de Atenção à Saúde do município”, destaca Magaldi.

UBSs com dispensação do antiviral

A Prefeitura de Manaus informa que 23 unidades básicas de saúde estão preparadas para dispensação do antiviral Tamiflu, medicamento utilizado no tratamento das síndromes gripais, incluindo as unidades rurais e fluviais.



LESTE

UBS LEONOR BRILHANTE– Avenida Autaz Mirim, Tancredo Neves

UBS AMAZONAS PALHANO– Rua Antonio Matias, São José

UBS ALFREDO CAMPOS– Avenida Cosme Ferreira, Zumbi

UBS GEBES MEDEIROS– Avenida Pirarucu, Jorge Teixeira

NORTE

UBS AUGIAS GADELHA– Rua A, 17, Cidade Nova

UBS SÁLVIO BELOTA– Rua João Monte Fusco, Santa Etelvina

UBS JOSÉ FIGLIOULO– Rua Rio Arinos, Conjunto Residencial Viver Melhor, Lago Azul

UBS BALBINA MESTRINHO– Rua Major Silverio J. Nery (Rua 170), Núcleo III, Cidade Nova

OESTE

UBS LEONOR DE FREITAS– Avenida Brasil, Compensa

UBS DEODATO M. LEÃO– Avenida Presidente Dutra, Glória

SUL

UBS DR. JOSÉ RAYOL– Avenida Constantino Nery, Chapada

UBS MORRO DA LIBERDADE– Rua Dona Mimi (Rua São Benedito), Morro da Liberdade

RURAL

UBS FLUVIAL DR. ANTÔNIO LEVINO

UBS FLUVIAL DR. NEY LACERDA

UBS ADA VIANA RODRIGUES– Comunidade Nova Canaã (BR 174 R-10)

UBS PAU ROSA (R-41 R-42) Ramal do Pau-Rosa, Entrada do KM 21, Assentamento Tarumã-Mirim, BR 174;

UBS SÃO PEDRO– Comunidade Bom Jesus – AM 010, KM 25 E Adjacências;

UBS EPHIGENIO SALES(R-34) Ramal Água Branca II, KM 45, Rodovia AM-010;

UBS NOSSA SENHORA AUXILIADORA– Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora – Tarumã-Mirim;

UBS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA– Comunidade Nossa Senhora de Fátima – Tarumã-Mirim;

UBS NOSSA SENHORA LIVRAMENTO– Comunidade Nossa Senhora do Livramento, Tarumã-Mirim

