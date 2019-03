Manaus - Durante a chuva que atingiu a capital amazonense na tarde desta quinta-feira (28), um taxista, ainda não identificado, perdeu o controle do veículo e caiu no espelho d’água da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), localizada na avenida Mário Ypiranga, Zona Centro-Sul de Manaus.

O acidente inusitado deixou os servidores do órgão surpresos. “Estávamos encerrando o expediente, quando saímos do gabinete e ouvimos o barulho. Não sabemos como o taxista fez essa proeza”, disse um assessor parlamentar.

Conforme informações dos servidores, o taxista foi conduzido por militares da Casa Civil da Aleam para prestar esclarecimentos. O veículo continua no local.

Veja o vídeo:

Servidores filmaram o fato inusitado | Autor: Divulgação

