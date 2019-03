Fila da esperança: venezuelanos pedem refúgio na PF, em Manaus

Tony Rosário, amanheceu em frente à sede da Polícia Federal | Foto: Ione Moreno

Manaus - Ainda era madrugada em Manaus quando o imigrante venezuelano Tony Rosário, 36, saiu de sua casa no Centro para ir ao bairro Dom Pedro, na Zona Oeste. Esse mesmo 'ritual' tem sido repetido por milhares de imigrantes que todos os dias lotam a entrada da Superintendência da Polícia Federal, em Manaus, para solicitar o reconhecimento de refúgio no Brasil.

Todas as manhãs, uma fila gigantesca de venezuelanos se forma na avenida Domingos Jorge Velho, em frente à sede da PF. O órgão é responsável por analisar os dados do imigrante e junto ao Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), expedir o reconhecimento de refúgio.

Até para aqueles que já moram em Manaus há alguns anos, é necessário realizar e renovação do visto uma vez por ano.

Tony Rosário era designer gráfico na cidade de Porto La Cruz na Venezuela e veio para o Brasil há um ano e três meses em busca de uma vida melhor. Ele explicou para a reportagem que a Venezuela na situação em que está, não oferece opção para que conterrâneos queiram voltar, “Está pior do que ontem”, frisa ele, mesmo sabendo que ainda deixou, pai, mãe, irmãos, filhos no país. “Como vou voltar, se o único sustento da minha família, sou eu aqui no Brasil?”, questiona.

O objetivo de Tony é trazer os familiares para o Brasil, mas enfrenta dificuldades financeiras. Ele cita o custo das passagens e até a própria vontade de alguns parentes, que querem permanecer na Venezuela, mesmo com toda dificuldade.

Solicitações de refúgio

De acordo dados da Coordenação-Geral de Polícia de Imigração, departamento ligado à Polícia Federal, entre 2007 e 2011 foram apenas quatro solicitações do reconhecimento da condição de refugiado protocoladas com intensão no Estado do Amazonas.

De apenas quatro solicitações o número passou a crescer a partir do ano de 2013 quando foram feitas 41 solicitações. Nos anos seguintes, conforme piorava à crise financeira e política na Venezuela, os pedidos de refúgio no Brasil, e principalmente no Amazonas estouravam, chegando a triplicar em 2014, com 139 solicitações.

Em 2015 somaram 305 pedidos, em 2016, foram 617 pedidos e em 2017, ocorreu o primeiro grande salto, quando alcançou 2.233 pedidos. No ano passado a imigração se consolidou e foram contabilizados nos 9.719 pedidos de venezuelanos para ficar no Brasil. Apenas nos dois primeiros meses de 2019, até o dia 6 de fevereiro, já foram registradas 948 solicitações de refúgio.

Trabalho e emprego

Em Manaus, Tony Rosário conseguiu emprego como bordador com malharia e costura, em uma empresa de bordado no Centro de Manaus. Para quem tem experiência comprovada é mais fácil arrumar emprego vindo de fora.

A extensão do prazo de refugiado é fundamental para renovação da carteira de trabalho, que é o que garante o emprego do imigrante. Depois de estar no Brasil, mesmo que o estrangeiro tenha um formação no exterior, é necessário fazer equivalência do diploma.

A vida de Tony mudou depois que chegou ao Brasil, principalmente quando se fala de salário. Mesmo com o desconto da carteira de trabalho, ainda consegue ganhar R$ 1,4 mil. Enquanto que quando saiu do seu pais estava ganhando apenas um salário mínimo, que na época era de pouco mais de 300 bolívares, o que valia R$ 20. Agora vale R$ 5.

"Meu pai fala que um frango equivale a um mês de trabalho. Então não tem como sobreviver nessas situações. E ainda tínhamos que enfrentar uma fila de 1 quilômetro para comprar comida, e as vezes quando chega nossa vez, havia acabado o alimento”, diz Rosário.

Perguntado sobre o efeito da projeção de Juan Guaidó como presidente interventor na Venezuela, Tony Rosário, foi firma ao dizer que concorda. “Qualquer pessoa que assume o poder vai melhorar. Basta acabar com o comunismo, que tudo melhora. Socialismo não presta em nenhuma nação, falo como propriedade”,

Refúgio em família

Os irmãos Ender Gonzáles, 22 e Ricardo Gonzáles, 28, chegaram em Manaus há alguns meses, deixando sonhos e famílias na Venezuela. Ricardo, também trouxe o filho, o pequeno Jored de 1 ano e sete meses, e a namorada Thailini Berrios, 22, para buscar melhorias de vida.

Recém chegados em Manaus, há seis meses, todos ainda buscam os vistos para permanecer no Brasil. Ender já trabalhava como padeiro na Venezuela, e também conseguiu um emprego imediatamente quando chegou, nos primeiros três, também como padeiro em Manaus.

“A nossa vida está bem graças a Deus. Aluguei um aparamento no Aleixo e estamos morando. Cheguei com apenas R$ 500 no Bolso, mas nunca cheguei a passar fome aqui, o Brasil nos acolheu bem demais”, relatou Ender.

Já Ricardo trabalhava como operador de caixa em uma loteria e ganhava apenas 600 bolívares o que não era suficiente nem, para alimentação da semana. Ricardo e a família estão em Manaus há dois meses, vindos também por Pacaraima, em Roraima. “A crise está mais forte comparado ao tempo em que saímos de lá. Por isso apoio Juan Guaidó”, lembra ele.

