Dois homens que estavam na Kombi foram atendidos pelo Samu e levados para um hospital em Manaus | Foto: Marcely Gomes

Manaus - O motorista de uma picape, modelo Hilux, de placa PHB-2151, causou um grave acidente na tarde desta quinta-feira (28), na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Segundo a Polícia Militar, pelo menos dois homens ficaram feridos.

Testemunhas informaram que o condutor da picape estava supostamente embriagado. Ele teria causado o capotamento de uma Kombi, e depois colidiu contra um poste de energia. O motorista fugiu depois de jogar uma garrafa de vinho na calçada de um posto de gasolina.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil | Foto: Marcely Gomes

"Ele colidiu na traseira da Kombi, depois seguiu sem controle e bateu no poste. O motorista e uma mulher saíram da Hilux, ele viu o estrago que causou, tirou a garrafa de vinho do carro, bebeu e depois jogou na calçada. Depois puxou a mulher pelo braço e fugiu com o carro fumaçando" , disse um frentista, que preferiu não se identificar.

Segundo policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, dois homens que estavam na Kombi foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para uma unidade de saúde na capital.

Poste ameaça cair na avenida | Foto: Marcely Gomes

O motorista fugiu sem ser identificado, porém a equipe policial informou que conseguiram localizar o endereço do suspeito, por meio da placa do veículo.

A assessoria de imprensa do Manaustrans informou que a equipe de manutenção da Eletrobras Distribuição Amazonas foi acionada para fazer os reparos no poste.

Durante a permanência da nossa equipe de reportagem em um dos pontos do acidente, a equipe da concessionária estava no local. Não há informações se o procedimento já foi concluído. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

