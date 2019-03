Manaus - O taxista que caiu no espelho d’água da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), localizada na avenida Mário Ypiranga, Zona Centro-Sul de Manaus, disse que foi guiado pelo GPS. O fato aconteceu na tarde desta quinta-feira (28), durante a forte chuva.

Em nota, a Aleam informou que todas as providências para a retirada do carro que caiu no espelho d' água foram tomadas.

"O taxista esteve pela primeira vez no local e seguia o GPS, o qual o guiava a seguir para a direita. De acordo com informações do motorista, ele estava seguindo as instruções do aplicativo, quando foi surpreendido ao cair no espelho d'água", diz a nota.

