Manaus - Duas pessoas morreram e outra ficou ferida durante um grave acidente de trânsito envolvendo uma camionete S10 e um caminhão, na tarde desta quinta-feira (28), na rodovia AM-010, nas proximidades da cidade de Rio Preto da Eva, no Amazonas.

A médica Caroline Oliveira Cipriano (atendia pelo mais médicos na Vila Manápolis) e o esposo dela são as vítimas fatais do acidente. O carona, conhecido como "Temista", morador da Vila Manápolis, foi socorrido em estado de saúde estável e encaminhado a um hospital de Manaus. Os ocupantes do caminhão não ficaram feridos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados por volta de 16h30 para atender à ocorrência. A Polícia Militar de Rio Preto da Eva também compareceu para dar apoio às vítimas.

Veja o vídeo:

| Autor: Divulgaçao

Leia mais



Taxista perde controle e cai em espelho d’água da Aleam; veja vídeo

Ciclista fica ferido após colisão entre quatro carros na Zona Oeste

Idoso é atropelado por moto na avenida Torquato Tapajós