Manaus - Um acidente de trânsito deixou cinco pessoas, incluído uma criança de 5 anos, feridas na noite desta quinta-feira na avenida Max Teixeira, na Zona Norte de Manaus. O motorista teria dormido ao volante e perdido o controle do veículo modelo Corsa Classic, de cor preta, que colidiu com um poste na via. As vítimas foram socorridas e levadas para hospitais da capital.

As vítima foram socorridas Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os adultos foram levados para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus.

A criança foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro Joãozinho. Aos policiais da 12ª Companhia Interativa de Comunitária (Cicom), o condutor, bastante abalado, relatou que estava voltando para casa, no sentido Centro/bairro da via, quando cochilou ao volante e colidiu com o poste. Ele afirmou aos policiais que estava muito cansado.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) estiveram presentes no local e realizaram a orientação aos condutores que passavam pela localidade. O trânsito ficou parcialmente interditado para a retirada do veículo.

