Manaus - Seguindo a sequência de aulões de Língua Portuguesa para o concurso do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), o curso preparatório ‘Tô na Lista promove, na manhã deste sábado (2) mais uma grande aula de resolução de questões com fundamentação teórica da disciplina.

Agora os alunos irão aprender de forma definitiva os temas Concordância Verbal, Regência Verbal e crase. Segundo o professor Adryen Feitoza, responsável por ministrar a aula, a aula será dividida em duas partes: a parte teórica, em seguida a resolução de questões.

“A aula, a exemplo das anteriores, será dividida em duas partes. Primeiro vamos ver a teoria, sempre de uma maneira bem dinâmica, diferente, mostrando apenas aquilo que importa estudar, sem o famoso ‘encher linguiça’. Logo depois, vamos para a resolução de questões, quando os alunos vão pôr em prática o que foi aprendido, somente depois vamos fazer a correção para tirar as eventuais dúvidas”, disse.

Ainda segundo o professor, os temas que serão ministrados são de suma importância para a prova, uma vez que são cobrados de forma recorrente em provas pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca responsável pelo certame.

“A concordância, a regência e a crase são três temas cobrados com uma frequência impressionante pelo IBFC em provas, posso até dizer, com conhecimento de causa, que esses temas estão presentes em 99,99% das provas da banca. Por essa razão vamos fazer esse aulão de forma exclusiva, voltado para esses temas, uma vez que que são pontos importantes a serem aprendidos pelos alunos’, completou.

Diferentemente dos eventos dos dois finais de semanas anteriores, a aula ocorrerá nesse sábado, em apenas um horário, das 8h30 às 112h30, e custará o valor de R$ 15.

A exemplo da semana passada, o evento terá uma carga horária total de 7h/aula, com início às 9h e término às 17h.

Segundo a coordenadora do curso, Liliane Queiroz, o professor Adryen feitoza tem larga experiência na área, tendo inclusive atuado em cursos fora do Estado, e vem recebendo elogios e fidelizando todos os alunos que assistem à sua aula.

O professor Adryen é especialista em português para concursos públicos, já ministrou aulas em diversos cursos pelo país, tem mais de 10 anos de experiência na área, vem conquistando cada vez mais os alunos. Quem participa da sua aula é só elogios e sempre volta na aula seguinte” disse a coordenadora.

O evento irá acontecer nas dependências do Curso Preparatório Tô na Lista, na avenida Darcy Vargas, 2114, ao lado do Conde do Pão, Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus. A aula será das 8h30 às 12h30 e custará R$ 15.

As matrículas devem ser feitas, preferencialmente, de forma antecipada, para poder evitar de não conseguir vaga no dia do evento. Mais informações podem ser obtidas pelo 4104-4104 ou pelo WhatsApp 99474-4281.

*Com informações da assessoria.

