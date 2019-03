A medida foi comunicada pelo ministro da pasta, Luiz Henrique Mandetta, em reunião com representantes do governo do estado na quarta-feira (27), em Brasília | Foto: Agência Brasil

O Ministério da Saúde adota medidas para fazer com que lotes de vacinas contra a gripe cheguem de forma antecipada ao estado do Amazonas que enfrenta um surto de casos da doença. A pasta negocia com o laboratório responsável a fabricação antecipada de vacinas contra o vírus Influenza. A previsão é que elas estejam disponíveis ao estado até a primeira semana de abril.

O adiantamento foi uma demanda do governo do estado em razão do grande número de casos de gripe nas cidades amazonenses. Segundo o ministério, a circulação do vírus está sendo potencializada pelas chuvas e enchentes na região.

A medida foi comunicada pelo ministro da pasta, Luiz Henrique Mandetta, em reunião com representantes do governo do estado na quarta-feira (27), em Brasília.

O ministério informou à Agência Brasil que as doses serão encaminhadas à Secretaria de Saúde do estado após o laboratório responsável terminar o preparo da imunização. De forma emergencial, serão enviados lotes extras da vacina e uma equipe para auxiliar as autoridades locais na contenção do surto.

Também serão enviados 20 mil tratamentos de fosfato de oseltamivir até o fim da semana. De acordo com o ministério, no mês de janeiro, já haviam sido disponibilizados 12.480 tratamentos com o medicamento, indicado para casos de síndrome respiratória aguda grave decorrente de gripe e síndrome gripal com risco de complicações.

O Ministério da Saúde recomenda que as pessoas no estado adotem medidas de prevenção para evitar a disseminação do vírus, como lavar as mãos constantemente e adotar cuidados com possíveis contaminações pelo ar.

Leia mais:

População busca vacinas contra o vírus H1N1 em Manaus

Vídeo: grávida morre vítima da gripe H1N1, em Manaus