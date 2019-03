Energia em Iranduba e Manacapuru será afetada neste sábado (2)

Iranduba e Manacapuru, terão o fornecimento de energia parcialmente afetados | Foto: Divulgação

Neste sábado (02), no horário de 6h ás 12h, os municípios de Iranduba e Manacapuru, terão o fornecimento de energia parcialmente afetados devido um desligamento na Subestação da Ponta do Ismael, conforme informou a Eletrobras Distribuição Amazonas na tarde desta sexta-feira (01).



Segundo a concessionária de energia, o desligamento é necessário para que possam dar continuidade nos serviços de manutenção corretiva nas conexões dos cabos subaquáticos danificados (furtados) por vândalos na linha de 69 KV, que geraram problemas à população.





Cabo subaquático de 69 kV | Foto: Divulgação

Em Nota a Eletrobras pede a compreensão dos moradores e finaliza informando que está trabalhando para que todos os problemas sejam resolvidos.

"A Eletrobras Distribuição Amazonas reitera o seu compromisso com a população do Estado do Amazonas em oferecer energia segura e de qualidade, contribuindo para o bem-estar de seus clientes e o desenvolvimento econômico da região".

