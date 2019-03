Procon-AM fiscaliza postos de combustíveis e bancos em Iranduba

Essa ação faz parte de uma série de fiscalizações que o Procon-AM vai realizar no interior do Amazonas | Foto: divulgação





Manaus - O Programa de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon-AM) realizou fiscalização em postos de gasolina e agências bancárias no município Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus), nesta sexta-feira (1º).

A ação foi devido ao grande número de denúncias e solicitações que os moradores daquela cidade realizaram através dos canais de atendimento do órgão, como o 0800 092 1512 e as redes sociais Facebook e Instagram, no mês de fevereiro.

Cinco postos de gasolina foram fiscalizados e todos foram notificados com a recomendação do Ministério Público para que apresentem justificativa aos preços praticados que estão entre R$ 3,53 e R$ 3,79.

"Essa ação faz parte de uma série de fiscalizações que o Procon-AM vai realizar no interior do Amazonas, de acordo com orientação do governador Wilson Lima. O objetivo é garantir e fazer valer os direitos do consumidor amazonense que vive fora da capital e punir quem não os tiver cumprindo. Para isso, também pedimos a colaboração da população para denunciar quaisquer tipos de abuso que fere o Código de Defesa do Consumidor", explica o gestor do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Se a justificativa do estabelecimento não for apresentada no prazo ou caracterizar prática abusiva por elevar sem justa causa o preço do produto, o posto será autuado.

Bancos

As agências bancárias Bradesco e Caixa Econômica Federal também foram fiscalizados. No que diz respeito às filas, ambos estavam cumprindo o que ela estabelece a legislação quanto ao tempo de atendimento, ou seja o máximo de 20 minutos em véspera de feriado e de 25 minutos em dias de pagamento dos servidores públicos.

"E como nesta sexta-feira vive-se ambos os casos, véspera de um feriadão e pagamento, as duas agências estavam atendendo dentro da lei, no período em que o Procon-AM esteve nos locais", informa Fraxe.

*Com informações da assessoria

