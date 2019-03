Homem desaparece depois de cair de embarcação no Amazonas

Manaus - Após fazer uma manobra difícil, um homem identificado como Clenilson Furtado Passos, de 45 anos, está desaparecido depois de cair de uma embarcação na região do rio Madeira, entre os municípios de Novo Aripuanã e Manicoré. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (1º). O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foi acionado para a ocorrência.

De acordo com os bombeiros, o acionamento foi feito pela Companhia de Navegação do Amazonas (CNA), e conforme as informações repassadas, depois de fazer uma manobra arriscada, o homem sofreu uma pequena colisão. Não há informação com o quê ele teria se chocado. Após o choque, o homem caiu na água e desapareceu.

Ainda segundo o Cbmam, às 13h desta sexta, por determinação do comandante-geral dos bombeiros, foram enviados quatro bombeiros militares, sendo um sargento do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente e três bombeiros mergulhadores, para auxiliar nas buscas pela vítima que está desaparecida. Os bombeiros ainda informaram que a região é de difícil comunicação e deve atualizar o caso assim que for possível.

