Porto de Itacoatiara é interditado pela Marinha do Brasil no Amazonas

Itacoatiara (AM) - O porto do município de Itacoatiara (distante 175 quilômetros de Manaus), por questões de segurança, foi interditado na tarde desta sexta-feira (1º) pela Marinha do Brasil, por meio no Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN). Problemas detectados na estrutura da balsa foi a razão para ser realizada a interdição.

Em nota, a Marinha destacou que após uma análise técnica de engenheiros do Grupo de Vistorias e Inspeções (GVI) da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC), a Agência Fluvial de Itacoatiara, autoridade marítima na região, determinou, imediatamente, a interdição do porto, visando à segurança da navegação e à salvaguarda da vida humana.

Ainda conforme a Marinha, dentre os principais problemas detectados pelo GVI, os principais são o Sistema de Fundeio comprometido e partes móveis com problemas estruturais. Por isso não está permitida a atracação de qualquer embarcação, bem como a circulação de pessoas e veículos sobre a estrutura flutuante.

Por fim, a nota informou que a fim de minimizar os impactos da interdição, a Agência de Itacoatiara solicitou que a administração do porto estabeleça uma forma alternativa para atracação das embarcações.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:Leia mais:



Embarcação afunda no Porto de Manaus e causa prejuízo de R$100 mil

Vídeo: Os desafios de navegar nos rios da Amazônia durante a vazante