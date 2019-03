Começa em Manaus cadastro para interessados em cadeira de rodas

Manaus - De forma gratuita vai iniciar na próxima quinta-feira (7), as inscrições do cadastro para pessoas interessadas em participar da seleção para o recebimento de cadeiras de rodas básicas para pessoas que tenham o controle da cervical e do tronco.

As inscrições ocorrerão de 8h às 11h, e das 13h às 17h, no setor de fisioterapia, na sede do Abrigo Moacyr Alves localizado na Rua Profª Léa Alencar, 1014, Alvorada I (em frente da Maternidade do Alvorada).

A ação é uma parceria do Abrigo Moacyr Alves com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias por meio do Serviço Humanitário e de Desenvolvimento (SUD) e a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Para efetivar o cadastro, a pessoa deverá apresentar cópias do RG, CPF, comprovante de endereço e o cartão do SUS. Além do cadastro, as pessoas passarão por uma avaliação por especialista, que determinarão a necessidade e o tamanho correto da cadeira, de acordo com a avaliação presencial de cada pessoa, para que a mesma seja feita sob medida.

Esses profissionais de saúde estão habilitados para fazer essa triagem dos pacientes que receberão as cadeiras de rodas.

O Projeto Cadeira de Rodas é uma iniciativa global desenvolvida pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e tem o propósito de melhorar a mobilidade, a saúde, as oportunidades educacionais e econômicas das pessoas com deficiências físicas.

A coordenação do projeto escolhe organizações locais que sejam pontos de referência para a distribuição das cadeiras de rodas, após a devida seleção desse público.

Em Manaus, a instituição escolhida foi o Abrigo Moacyr Alves, instituição referência, no cuidado da pessoa com deficiência.

*Com informações da assessoria.

