Evento de preparação para o Sínodo da Amazônia começa na quinta no AM

A ideia é envolver especialistas, empresários, representantes de instituições governamentais e não-governamentais e sociedade para contribuírem sobre a Amazônia | Foto: Divulgação

Manaus - Os anseios, desafios e oportunidades para a Amazônia serão levados ao Papa Francisco e Vaticano em outubro deste ano, durante o inédito sínodo da Igreja Católica sobre a região. Um evento preparatório acontecerá em Manaus nos dias 7 e 8 de março, com o objetivo de reunir diferentes setores da sociedade para um diálogo inter-religioso sobre o tema, à luz do desenvolvimento sustentável.

Sínodo

O seminário “Sínodo da Amazônia: contribuições a partir do desenvolvimento sustentável” será realizado pela Arquidiocese de Manaus, Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam), Fundação Amazonas Sustentável (FAS), com apoio da a Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano, Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN-Amazônia), e Instituto Clima e Sociedade (ICS).

A ideia é envolver especialistas, empresários, representantes de instituições governamentais e não-governamentais e sociedade para contribuírem sobre a Amazônia a partir de seus aspectos social, ambiental e econômico, bem como as tendências diante dos cenários das mudanças climáticas e políticas de desenvolvimento dos governos nacionais, estaduais e municipais. As inscrições já podem ser feitas no endereço: http://bit.ly/SinodoAmazonia.

Estão confirmados na abertura, nesta quinta-feira (07), às 08h30, o líder da Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano, Marcelo Sorondo, o Arcebispo emérito de São Paulo, Dom Claudio Hummes, o Arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, o governador do Amazonas Wilson Lima, o superintendente-geral da FAS, Virgilio Viana, além de várias outras lideranças e representantes da sociedade civil amazonense.

A abertura será realizada no Auditório do Centro Pastoral da Arquidiocese de Manaus, Rua Emílio Moreira, 601, Praça 14, Zona Sul da Cidade, com capacidade para 250 pessoas. Na sexta-feira (8), as discussões serão realizadas em sete grupos temáticos, e acontecerão na sede da FAS, Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus, com capacidade para 150 pessoas.

Sínodo inédito sobre a Amazônia

Convocado em 2017 pelo Papa, o sínodo do Vaticano é um dos eventos mais importantes da Igreja Católica, e deve reunir 250 bispos de todo o planeta para discutir novos caminhos e alternativas para evangelização. O seminário de Manaus visa levantar iniciativas promissoras que possam apontar caminhos para o desenvolvimento sustentável na Bacia Amazônica, além de analisar como as religiões podem promover a espiritualidade e cultivar as virtudes e o diálogo inter-religioso.

Para o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, no sínodo a Igreja tem como propósito ouvir a sociedade sobre o que pensa sobre os diversos temas sobre a Amazônia, especialmente a ecologia.



“A igreja está interessada em saber o que a sociedade pensa sobre a vida, porque o Espírito Santo também age no mundo. Queremos saber o que as pessoas pensam, as forças que agem e pensam no mundo da ecologia, pois temos os mesmos propósitos: o cuidado com a casa comum. O caminho sinodal da igreja católica não tem medo de escutar as vozes do mundo e da sociedade”, enfatiza o arcebispo.

Programação



O primeiro dia do seminário, 7 de março, contará com apresentações sobre a história e a realidade social, ambiental e econômica da Amazônia, bem como seus principais desafios.

A abertura do evento será às 9h com a mesa “A visão do Papa Francisco sobre o cuidado com a casa comum e a Amazônia”, e contará com a presença do presidente da Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM) e arcebispo emérito de São Paulo, Dom Cláudio Hummes, do chanceler da Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano, Marcelo Sorondo e do superintendente-geral da FAS, Virgílio Viana.

A segunda sessão começará às 11h20, e versará sobre “O papel da Igreja Católica na formação de lideranças socioambientais da Amazônia”.

Dentre os debatedores confirmados nesta mesa, estão Francisco Lima, secretário regional da Confederação Nacional de Bispos do Brasil (CNBB), Ademar Cruz, coordenador do Programa de Desenvolvimento Integral de Crianças e Adolescentes Ribeirinhas da Amazônia (Dicara) da FAS, Francisca Lima, presidente da Cáritas do município de Tefé, Alcione Meirelles, liderança comunitária da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, e Maria Auxiliadora, membro da União das Mulheres Indígenas da Amazônia.

Serviço



Seminário Sínodo da Amazônia: contribuições a partir do desenvolvimento sustentável

Data e hora: 07 e 08 de março de 2019, 08h30

Abertura: 07 de março, 08h30

Endereço dia 07: Auditório do Centro Pastoral da Arquidiocese de Manaus, Rua Emílio Moreira, 601, Praça 14, Zona Sul da Cidade

Endereço dia 08: sede da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10 de Novembro.

