Após colidir contra ônibus, carro capota no viaduto do Boulevard

O motorista do Voyage saiu do local após a chegada do proprietário do veículo | Foto: Divulgação

Manaus - Após colidir contra um ônibus da linha 541, o motorista de um carro, modelo Voyage, que não teve o nome divulgado, perdeu o controle e capotou o veículo na entrada do viaduto do Boulevard, na avenida Álvaro Maia, na Zona Centro Sul de Manaus.

Devido ao acidente, o trânsito na localidade ficou intenso. Agentes do Manaustrans foram acionados para fazer o controle do tráfego de veículos na região.

"O condutor do carro tentou fazer uma ultrapassagem e encostou na lateral do ônibus, em seguida se desequilibrou, bateu na mureta do viaduto e capotou", informou o motorista do ônibus, identificado como Eládio Queiroz.

Ainda segundo as testemunhas, não houve feridos no acidente. O motorista do Voyage saiu do local após a chegada do proprietário do veículo.

Depois de quase uma hora o carro foi removido com ajuda de um guincho e a via liberada.

Leia mais

Micro-ônibus em alta velocidade atropela e mata motociclista em Manaus

Dois acidentes de trânsito são registrados neste sábado (2), em Manaus