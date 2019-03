Três pessoas ficam feridas após colisão entre carros no Dom Pedro

A perícia foi acionada para o local do acidente. | Foto: Divulgação

Manaus - Três pessoas ficaram feridas após a colisão entre dois carros, na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Conforme a assessoria do Manaustras, o acidente ocorreu por volta das 12h e envolveu um carro modelo Virtus, da Volkswagen e um Corolla.

Testemunhas informaram que o motorista do Virtus, seguia no sentido Ponta Negra, quando foi surpreendido pelo condutor do Corolla, que tentou fazer um cruzamento.

Duas passageiras do Virtus e o motorista do Corolla ficaram feridos. As vítimas não tiveram as identidades divulgadas, mas foram levadas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e dos Bombeiros para unidades de saúde da capital amazonense.

A perícia foi acionada para o local do acidente. Após as análises, os carros foram removidos e a via liberada para o tráfego de veículos.

Edição: Bruna Chagas

