Campanha 'Não é Não' faz sucesso em bandas e bloquinhos de Manaus

Manaus - O Carnaval se tornou palco de movimentos de resistência e atos político-ideológicos. Várias mulheres adoram a campanha “não é não” se manifestando contra condutas impróprias de homens, como puxar o braço, forçar um beijo e tocar partes do corpo das mulheres. Atitudes como estas passaram a ser crimes a partir de setembro do ano passado, com a promulgação da Lei 13.718. Em Manaus, houve quatro casos de assédio e importunação sexual durante a folia.

“Nós percebemos que nesse Carnaval houve respeito ao corpo das mulheres. Os familiares precisam ajudar as vítimas a desmascarar os abusadores. É preciso que a campanha continue nos transportes públicos. Nós avaliamos que a mulher pode usar a roupa que quiser, o homem é quem tem que respeitar. Ele precisa aprender a controlar seus instintos e a mulher tem que denunciar sempre”, destaca a titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), Débora Mafra.

O Carnaval de 2019 foi o primeiro com a Lei de importunação seuxal. A norma transformou a contravenção penal, antes denominada “importunação ofensiva ao pudor”, em delito, com a inclusão do art. 215-A no Código Penal.

A importunação sexual é definida como prática de ato libidinoso contra alguém sem a sua anuência "com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro". Na prática, quem cometer este crime agora pode ser preso em flagrante, e a pena prevista é de um a cinco anos.

“Em qualquer situação, o suspeito pode ser preso em flagrante e não cabe fiança. A Lei vale para todos, mas principalmente para as mulheres, que são as que mais sofrem este tipo de problema”, diz.

“Nossos corpos nos pertencem”

Natalia Lucas conta que não passou por nenhuma situação de assédio ou algo constrangedor. | Foto: Arquivo Pessoal

A jornalista Natália Lucas conta que pegou o adesivo com a frase “não é não” e outras de empoderamento feminino durante um bloco de Carnaval e fez questão de estampar no corpo as mensagens que pedem respeito. Ela que resolveu aderia à campanha mesmo não tendo passado por nenhuma situação de assédio ou algo constrangedor.



“Usei a tatuagem porque nunca é demais lembrar aos homens que somos livres e nossos corpos nos pertencem. Que temos o direito de nos vestirmos da forma como quisermos, seja ela com roupa curta ou não. Que isso não os dá o direito de invadir nosso corpo e nossa liberdade. É uma forma de protesto porque em nossa sociedade o machismo ainda é uma realidade, o feminicídio ainda é uma realidade. Mulheres morrem por isso e não é aceitável que não nos posicionamos diante disso. Precisamos diariamente nos posicionar contra isso”, diz.

“Paquerar não é assediar”



Foliã desde pequena, a estudante de marketing de 25 anos, Sophia Silva, conta que continuará se manifestando. | Foto: Arquivo Pessoal

Foliã desde pequena, a estudante de marketing de 25 anos, Sophia Silva, acostumou-se com os comentários desagradáveis e olhares invasivos na época do Carnaval. Para ela, o assédio passou a ser considerado uma situação comum nas festas.



"Eu acho que as mulheres não precisam ter medo de se divertir e de dançar nos blocos de Carnaval. Nós, mulheres, precisamos nos unir para acabar com esses gestos maldosos. Eu adotei a campanha e vou continuar me manifestando como posso”, conta.

