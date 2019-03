Dia da Mulher: shopping de Manaus sedia evento com oficina e exposição

O evento trará também uma oficina sobre cosmetologia com a bióloga Bianca Maria que ensinará a fazer máscaras faciais usando produtos naturais | Foto: Divulgação

Manaus - Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Manaus Plaza Shopping preparou uma programação especial com roda de conversa, oficina de beleza natural, música ao vivo e uma exposição de fotos que traz a força da mulher. O Plaza Moda & Beleza acontece no dia 8 de março a partir das 15h em todo o centro de compras.

Com o tema “Autonomia na vida pessoal e profissional da mulher” a roda de conversa que será na praça de alimentação às 19h reúne profissionais que destacam em diferentes áreas para juntamente com o público debater sobre os desafios e as oportunidades em ser mulher nos dias atuais.

As convidadas são: Sebastiana Silva, ativista de direitos humanos; coordenadora Estadual da Aliança Nacional LGBTI+ e gerente de Diversidade e Gênero da SEJUSC. Flaíze Viana, assessora de comunicação da Polícia Civil do Amazonas e Laysa Maciel, psicóloga pós-graduada em Teoria Comportamental Cognitiva e analista de RH na Hunt Consultoria.

A mesa também contará com Ythana Aflitos, produtora cultural e engenheira civil e Camilla Diniz, arquiteta e cofundadora da Flutu Filmes também fazendo parte das convidadas para a roda de conversa.

O evento trará também uma oficina sobre cosmetologia com a bióloga Bianca Maria que ensinará a fazer máscaras faciais usando produtos naturais como: aveia, amêndoas, azeite, mel, chá verde e cúrcuma.

As atrações musicais ficam por conta da cantora Carina Rodrigues que dará início na roda de conversa com MPB e músicas de empoderamento feminino e a cantora Beatriz Procópio que fecha a programação com versões de sucessos e canções autorais.

Além de tudo isso, de 1 a 8 de março, a exposição “Natureza Feminina” da fotógrafa Laryssa Gaynett ficará disponível no primeiro piso do mall com fotos que captam o universo feminino, suas particularidades e força. A fotógrafa faz parte de uma nova geração de artistas e já teve trabalhos publicados por marcas como C&A, Di Donna, entre outras.

Todas as atividades são gratuitas, mas precisam de inscrição para participar. Os links para se inscrever estão disponíveis no Instagram @manausplaza. Quem participar da roda de conversa ganha 10h complementares.

