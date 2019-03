Carreta atropela e mata idosa na avenida Rodrigo Otávio, em Manaus

Manaus -Uma carreta atropelou e matou uma idosa de 62 anos. A filha da mulher, de 42 anos, ficou ferida. A tragédia aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (7), avenida General Rodrigo Otávio, na Zona Sul de Manaus.

O acidente, conforme o Instituto de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), aconteceu no sentido bairro/centro, nas proximidades da Base Aérea de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, as vítimas foram atingidas pela carreta ao tentar atravessar a avenida. Mãe e filha ficaram embaixo da carreta. A idosa não resistiu e morreu.

A filha da idosa, que tem necessidades especiais, foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e está consciente.

Os agentes estão no local e pedem que os motoristas reduzam a velocidade ao trafegarem pela via. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

