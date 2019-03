UniNorte promove campanha de arrecadação para refugiadas da Venezuela

No dia 23 deste mês, será realizada uma ação social direcionada a esse público, com roda de conversa sobre violência doméstica e oferta de serviços de saúde | Foto: Divulgação

Manaus - Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, nesta sexta-feira (8), a UniNorte inicia uma campanha de arrecadação de roupas e calçados femininos, além de itens de higiene pessoal. As doações serão direcionadas às mulheres venezuelanas que estão refugiadas no Brasil em decorrência da crise política e econômica do seu país de origem.



As doações podem ser entregues nas unidades da UniNorte, no horário de funcionamento, das 8h às 22h. A ação é realizada em parceria com o Sidia, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SEJUSC) e Serviço Jesuíta de Apoio a Migrantes e Refugiados (SJMR).

No dia 23 deste mês, será realizada uma ação social direcionada a esse público, com roda de conversa sobre violência doméstica e oferta de serviços de saúde. Na ocasião, serão entregues os itens arrecadados na UniNorte.

Entre os itens que podem ser doados estão roupas e calçados femininos, peças íntimas novas, produtos de higiene pessoal como sabonete, xampu, condicionador, escova de dentes, creme dental, desodorante, laminas para depilação e papel higiênico.

Os organizadores informam que as mulheres alvo da ação, precisam, também, de roupas que possam ser usadas em entrevistas de emprego. Também podem ser doados itens para os filhos, como roupas para todas as idades, fraldas e lenços umedecidos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Estudantes da UniNorte promovem ação de conscientização sobre IST/AIDS

Alunos da UniNorte promovem ações solidárias em Manaus