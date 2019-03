Vídeo: família acusa avó de encobertar caso de estupro em adolescente

Segundo familiares da vítima, a avó materna encobriu o crime | Foto: Divulgação

Manaus - Uma adolescente de 16 anos foi estuprada pelo tio do padrasto da mãe. O caso aconteceu no mês de fevereiro, mas foi registrado nesta semana na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Segundo familiares da vítima, a avó materna encobriu o crime.

O crime aconteceu quando a jovem estava de férias na casa da avó, no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste da capital. A adolescente foi atacada no momento em que não havia ninguém em casa. O crime teria acontecido na frente do filho de um ano da vítima.

A adolescente relata na reportagem da TV Em Tempo, que ao tentar se defender do agressor ele a espancou, conforme no relato no vídeo da reportagem. A jovem contou o ocorrido para sua avó, mas segundo a mãe da vítima, a idosa tentou encobrir o crime. O suspeito ainda não foi ouvido, a delegada aguarda o resultado dos exames feitos na adolescente.

